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Дуэлунд оценил свою форму после нескольких травм – хавбек Динамо озвучил амбициозные цели на 2020 год

11 января 16:51 275 Читати українською
Дуэлунд оценил свою форму после нескольких травм – хавбек Динамо озвучил амбициозные цели на 2020 год
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд убежден, что его нынешняя физическая форма позволит ему бороться за место в основе "бело-синих".

"Зимний отпуск я провел вместе со своей семьей. Для меня действительно важно увидеться с родными и встретиться с друзьями. Рождество и Новый год я также отмечал в кругу семьи в Дании.

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Я пропустил всю первую половину сезона из-за травмы и перенес вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Для меня прошлый год был сложным, но на данный момент я полностью в форме и готов играть.

Я занимался индивидуально, поэтому сейчас очень рад тренироваться с командой и снова играть в футбол. Моя главная задача на вторую часть сезона – завоевать место в основном составе и наконец-то играть. Мне очень нужно провести несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм.

А в целом для Динамо важно сократить разрыв от Шахтера в турнирной таблице, который сейчас слишком большой. Нам нужно достать "горняков", – цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Напомним, Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 году из датского Митьюлланда. В текущем сезоне хавбек из-за рецидива травмы лодыжки не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.

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