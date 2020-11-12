"Даже не думал, чтобы уехать из Киева. Люблю город, люблю нашу молодую команду с опытным тренером. Несмотря ни на что, Динамо – лучший вариант для меня на данный момент. Да, у меня сильные конкуренты. Но это же мотивирует лучше, чем что-либо другое, ты должен доказать самому себе, что сильнее их. Тогда докажешь и всем остальным. На моей позиции играет много талантливых футболистов. Моя задача – доказать, что я достоин играть.

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Последний год был очень сложным периодом в моей жизни. Было очень тяжело было смотреть футбол, потому что я не играл. Травмы, затем непопадание в заявку на матчи... Хотелось проснуться, чтобы все это показалось страшным сном.

В какой-то момент я переосмыслил свою ситуацию и начал работать над собой. Изо дня в день я делал все, чтобы восстановиться как можно быстрее. Я очень верил и продолжаю верить, что эта черная полоса завершена и впереди меня ждет светлая. Мое время скоро придет, я знаю это. Травму я уже не чувствую, поэтому работаю и верю, что скоро начну играть. Но в то время мне нужно было переосмыслить все, что происходит вокруг меня.

Многое изменилось, пришел новый тренер, и пусть я сейчас мало играю, но я вижу, что он мне доверяет. Я думаю, что нравлюсь Луческу, это видно по его отношению. Дело в том, что футболисту необходимо чувствовать поддержку тренера. Он шикарный, опытный тренер, я верю ему и вижу, что наша команда изменилась. В общем, стараться и верить – сейчас это про меня", – рассказал Дуэлунд SportArena TV.

Отметим, контракт датчанина с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Миккел провел лишь 51 минуту в составе "бело-синих". Дуэлунд переехал в Киев в 2018 году из Митьюлланда.

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