Дуэлунд назвал сроки своего возвращения после очередной травмы

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, как проходит его период реабилитации после очередного повреждения.

"Мои первые впечатления от Украины были очень хорошими. Мне нравится здесь. Киев – лучший, хоть я и не был во многих местах в городе. Люблю Киев, Украина занимает большую часть моей жизни.

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Месяц назад я перенес операцию. Мне сказали, что нужно максимум два месяца на восстановление после операции. Надеюсь, очень и очень скоро вернусь, через 2-3 недели", – сказал Дуэлунд в комментарии для официального Instagram Динамо.

Напомним, что датский хавбек присоединился к Динамо летом 2018 и провел за это время 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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