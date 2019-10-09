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Дуэлунд назвал сроки своего возвращения после очередной травмы

08:25 29 Читати українською
Дуэлунд назвал сроки своего возвращения после очередной травмы
Миккел Дуэлунд / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, как проходит его период реабилитации после очередного повреждения.

"Мои первые впечатления от Украины были очень хорошими. Мне нравится здесь. Киев – лучший, хоть я и не был во многих местах в городе. Люблю Киев, Украина занимает большую часть моей жизни.

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Месяц назад я перенес операцию. Мне сказали, что нужно максимум два месяца на восстановление после операции. Надеюсь, очень и очень скоро вернусь, через 2-3 недели", – сказал Дуэлунд в комментарии для официального Instagram Динамо.

Напомним, что датский хавбек присоединился к Динамо летом 2018 и провел за это время 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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