Дуэлунд назвал срок, который понадобится Динамо для возвращения к идеальным кондициям

Датский полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, как воспринимаются полноценные тренировки после длительного времени, проведенного на карантине.

"Никакого дискомфорта не испытываю. Наоборот, очень приятно наконец-то вернуться к тренировкам вместе со всеми. Я усиленно занимался дома на карантине, выполнял разные упражнения, чтобы поддерживать форму, и сейчас чувствую себя прекрасно.

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На сборах у нас есть много времени, чтобы, не форсируя подготовку, подойти к официальным матчам. Сейчас же в нашем распоряжении всего две недели, за которые необходимо и набрать кондиции, и вспомнить все то, что отрабатывалось до паузы. С физической формой проблем никаких нет, лишь надо в тренировочном процессе вспомнить игровые и тактические наработки. Думаю, недели или десяти дней хватит для этого", – цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Заря опережает киевлян лишь по дополнительным показателям. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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