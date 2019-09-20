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Дуэлунд назвал примерные сроки восстановления после операции

17:46 17 Читати українською
Дуэлунд назвал примерные сроки восстановления после операции
Миккель Дуэлунд / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал свое состояние после перенесенной операции и оценил старт "бело-синих" в Лиге Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Надеюсь, все болельщики Динамо счастливы после игры с Мальме. "Бело-синие" одержали важную победу и стартовали в Лиге Европы с тремя очками.

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Что касается меня, то была небольшая операция несколько дней назад. Все прошло очень хорошо. Я вернусь очень скоро. Не могу дождаться, чтобы увидеть всех снова, и, конечно, когда смогу играть. Я очень соскучился по этим ощущениям", – поделился Дуэлунд в комментарии официальному сайту Динамо Киев.

Напомним, что Дуелунд присоединился к Динамо в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистами.

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Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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