Дуэлунд назвал примерные сроки восстановления после операции

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал свое состояние после перенесенной операции и оценил старт "бело-синих" в Лиге Европы.

"Надеюсь, все болельщики Динамо счастливы после игры с Мальме. "Бело-синие" одержали важную победу и стартовали в Лиге Европы с тремя очками.

Дуэлунд перенес операцию из-за рецидива травмы

Что касается меня, то была небольшая операция несколько дней назад. Все прошло очень хорошо. Я вернусь очень скоро. Не могу дождаться, чтобы увидеть всех снова, и, конечно, когда смогу играть. Я очень соскучился по этим ощущениям", – поделился Дуэлунд в комментарии официальному сайту Динамо Киев.

Напомним, что Дуелунд присоединился к Динамо в августе 2018 и провел за это время 15 матчей, отметившись голом и 2 ассистами.

Динамо – Мальме: Жерсон страдает, Михайличенко рыдает, а Цыганков показывает невероятную жертвенность, лучший – защитник