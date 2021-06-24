"Мне нравится нидерландский стиль футбола. Здесь игроки меньше колеблются, значительно чаще встречаются счета 3:2, чем 1:0. В Дании матчи менее результативны, ведь делается ставка на контратаки. Именно поэтому многие датчане переходят в Эредивизи – им нравится местный футбол .

Динамо может продать трех игроков по итогам Евро-2020, – Цыганык

Я провел три года в Украине и многому научился. Было много сложных моментов, но сейчас я перенесу в Неймеген вещи, которыми могу воспользоваться", – цитирует Дуэлунда Omroep.

Напомним, датчанин перебрался в Динамо летом 2018-го из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Всего в активе хавбека 26 матчей в бело-синей футболке, три гола и один ассист. Неймеген арендовал Дуэлунда на один сезон с правом выкупа.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано