Дуэлунд начал индивидуальные тренировки на базе родного клуба – легионер Динамо имеет серьезный настрой
22:19 - Читати українською
Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд пожертвовал своим отдыхом ради лучшей подготовки.
Отпуск игроков Динамо завершается 11 января, но датчанин уже сегодня начал индивидуальные тренировки.
Динамо определилось с двумя соперниками на зимних сборах
Дуэлунд занимается на базе своего родного клуба – Митьюлланда. "Заводим наши двигатели снова", – красноречиво подписал фотографии 23-летний полузащитник.
Добавим, что первая часть сезона сложилась для Дуэлунда откровенно провально – датчанин страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.
Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter