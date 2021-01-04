Отпуск игроков Динамо завершается 11 января, но датчанин уже сегодня начал индивидуальные тренировки.

Динамо определилось с двумя соперниками на зимних сборах

Дуэлунд занимается на базе своего родного клуба – Митьюлланда. "Заводим наши двигатели снова", – красноречиво подписал фотографии 23-летний полузащитник.

Добавим, что первая часть сезона сложилась для Дуэлунда откровенно провально – датчанин страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.

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