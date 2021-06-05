Представитель полузащитника Динамо Миккел Бек признался, что его подопечный готов уйти в долгосрочную аренду ради постоянной игровой практики.

"Речь идет о нескольких различных клубов и я надеюсь на быстрое решение. Миккела знают в Европе, поэтому к нему проявляют большой интерес клубы сильных иностранных лиг.

Луческу определился с будущим Дуэлунда в Динамо

Он давно восстановился после перелома лодыжки, и коронавирус далеко позади. Он готов и очень мотивирован продолжать свое футбольное развитие на хорошем уровне.

Мы работаем над арендой на весь сезон в хорошей лиге, где Миккел может выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с Динамо, надеемся на хорошее решение", – сказал Бек в комментарии TV 2 SPORT.

К слову, по информации издания предментий интерес к Миккелу проявляют клубы из Бельгии и Нидерландов.

Напомним, Дуелунд перешел в Динамо из Митьюлланда летом 2018 года за 4 миллиона евро. В сезоне 2020/21 сыграл за "бело-синих" 4 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21