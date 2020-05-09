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Дуэлунд может покинуть Динамо – киевляне не против отпустить игрока и уже получили предложение

14:40 100 Читати українською
Дуэлунд может покинуть Динамо – киевляне не против отпустить игрока и уже получили предложение
Миккел Дэлунд / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд заинтересовал турецкий Трабзонспор. Киевляне якобы не против отпустить 22-летнего датчанина.

Трабзонспор настроен подписать хавбека киевского Динамо Миккеля Дуэлунда, который никак не может стать основным игроком из-за постоянных травм. Сам 22-летний датчанин якобы не против сменить обстановку, информирует Fotospor.

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Киевский клуб готов рассмотреть вариант с арендой Дуэлунда, а Трабзонспор получит право выкупа игрока. В сезоне 2019/20 полузащитник провел лишь 4 матча за первую команду.

Напомним, Дуэлунд присоединился к Динамо летом 2018 года из датского Митьюлланда за 4 млн евро. Контракт датчанина рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,40 млн евро.

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