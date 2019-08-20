Дуэлунд: Многим игрокам Динамо нравился Хацкевич

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал об отношении игроков команды к Александру Хацкевичу.

"Мы начинаем все с начала. Могу сказать, что многим футболистам «Динамо» нравился Александр Хацкевич. Но иногда нужно что-то изменить, чтобы достичь результатов.

Дуэлунд выбыл на длительный срок – хавбек Динамо снова будет прооперирован

Мы должны выиграть чемпионат, хорошо выступить в Лиге Европы. Потребуется время на то, чтобы на 100% понимать требования и футбольную философию нового тренера. Настроение в команде хорошее и мы готовы дальше бороться за победы", – цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Сейчас футболист выбыл на 5-6 недель из-за травмы и будет прооперирован. Датчанин уже пропустил половину прошлого сезона из-за серьезного повреждения.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері