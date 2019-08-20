toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Дуэлунд: Многим игрокам Динамо нравился Хацкевич

19:32 169 Читати українською
Дуэлунд: Многим игрокам Динамо нравился Хацкевич
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал об отношении игроков команды к Александру Хацкевичу.

"Мы начинаем все с начала. Могу сказать, что многим футболистам «Динамо» нравился Александр Хацкевич. Но иногда нужно что-то изменить, чтобы достичь результатов.

Дуэлунд выбыл на длительный срок – хавбек Динамо снова будет прооперирован

Мы должны выиграть чемпионат, хорошо выступить в Лиге Европы. Потребуется время на то, чтобы на 100% понимать требования и футбольную философию нового тренера. Настроение в команде хорошее и мы готовы дальше бороться за победы", – цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Сейчас футболист выбыл на 5-6 недель из-за травмы и будет прооперирован. Датчанин уже пропустил половину прошлого сезона из-за серьезного повреждения.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:25
685
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Денис Гармаш Денис Гармаш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Марко Девич стал игроком Вождоваца
    Світ — 11:14358 Марко Девич стал игроком Вождоваца
23
час
:
54
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук