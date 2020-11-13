"Не хочу обсуждать предыдущих тренеров. Я уважаю каждого из них, поэтому хочу сказать только о Луческу. Он – действительно крутой! Счастлив, что у меня есть возможность работать с ним.

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Луческу – спортивный и здоровый мужик. Следит за своим здоровьем очень тщательно. У нас есть традиция – мы после тренировок всегда остаемся бить по воротам нашим голкиперам. Луческу всегда остается посмотреть. Он говорит: если не забьете 5 голов, вам нужно 20 раз отжаться!

В любом виде должна быть грамотная физическая нагрузка", – рассказал датчанин SportArena TV.

Отметим, контракт Дуэлунда с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Миккел провел лишь 51 минуту в составе "бело-синих". Дуэлунд переехал в Киев в 2018 году из Митьюлланда.

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