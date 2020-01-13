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Дуэлунд: Готов вернуться на поле, хочу играть за Динамо

13 января 19:50 280 Читати українською
Дуэлунд: Готов вернуться на поле, хочу играть за Динамо
Миккел Дуэлунд / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал о своих планах и целях команды на вторую часть сезона.

"Я очень рад, что чувствую себя прекрасно на все 100 процентов. Очень хочу сыграть за Динамо. У меня был сложный путь, связанный с травмой. Но сейчас я готов вернуться.

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Конечно, мы должны победить в Кубке Украины. Мы прошли Шахтер и сейчас являемся фаворитами. Но также есть и другая цель – максимально сократить отставание от "горняков" в чемпионате. У нас достаточно много очков разницы, но надо исправлять ситуацию", – поделился Дуэлунд в комментарии FootballHub.

Напомним, Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 года из датского Митьюлланда. В текущем сезоне хавбек из-за рецидива травмы лодыжки не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.

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