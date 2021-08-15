В стартовом туре Эредивизи Аякс дома принимал Неймеген. "Сыны Божии" разгромили новичков элиты со счетом 5:0 еще в первом тайме, а после перерыва уже не забивали.

Дуэлунд в новой команде уже получил то, чего ему не хватало в Динамо

Спасти ситуацию не мог и арендованный у Динамо Дуэлунд, который вышел с первых минут и провел на поле весь поединок. Для 24-летнего датчанина это был дебютный официальный матч за Неймеген.

Напомним, Миккел Дуелунд перебрался в Динамо летом 2018-го из Митьюлланда, но стать игроком основы не сумел. Всего в активе датчанина 26 матчей в бело-синей футболке, три гола и ассист. В Нидерландах он проведет весь сезон 2021/22.

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