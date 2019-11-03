Дуэлунд похвастался успехами в изучении русского языка

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, что достиг прогресса в изучении русского языка.

"Я пока не рискую делать это на телевидении, потому что грамматически я не достиг достаточного уровня. Вероятно, я бы смог дать интервью на русском языке так, чтобы люди могли что-то из этого понять.

Дуэлунд: Динамо не хватает некоторых вещей, которые я умею делать

Но это сейчас не самое главное для меня, потому что, хотя это может показаться сумаствием, я только сейчас научился читать полноценные тексты. И именно поэтому сейчас у меня наступил период, когда изучение языка действительно начинает получаться.

Когда-то, наверное, получится что-то вроде интервью, я не волнуюсь по этому поводу. У меня пока нет планов покидать Киев, так что, вероятно, это произойдет", – цитирует Дуелунда Bold.

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