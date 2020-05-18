Дуэлунд – об амбициях Динамо в Кубке Украины: Мы просто обязаны вернуть трофей в Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд решительно настроен побороться за победу в Кубке Украины.

"Конечно, будет трудно настроиться на игры без присутствия зрителей. Но мы должны понимать, что впереди у нас 11 матчей, в которых надо выложиться по максимуму, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Суркис готов предоставить Шахтеру стадион для доигрывания сезона УПЛ

Для нас очень важно завоевать трофей. В этом розыгрыше Кубка Украины мы выбили нашего главного соперника – донецкий Шахтер, и теперь все горят желанием дойти до решающего матча и победить в нем. Болельщики Динамо заждались трофея, который мы просто обязаны вернуть в Киев", – цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Заря опережает киевлян лишь по дополнительным показателям. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?