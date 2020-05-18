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Дуэлунд – об амбициях Динамо в Кубке Украины: Мы просто обязаны вернуть трофей в Киев

18:41 20 Читати українською
Дуэлунд – об амбициях Динамо в Кубке Украины: Мы просто обязаны вернуть трофей в Киев
Миккел Дуэлунд / фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд решительно настроен побороться за победу в Кубке Украины.

"Конечно, будет трудно настроиться на игры без присутствия зрителей. Но мы должны понимать, что впереди у нас 11 матчей, в которых надо выложиться по максимуму, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Для нас очень важно завоевать трофей. В этом розыгрыше Кубка Украины мы выбили нашего главного соперника – донецкий Шахтер, и теперь все горят желанием дойти до решающего матча и победить в нем. Болельщики Динамо заждались трофея, который мы просто обязаны вернуть в Киев", – цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Заря опережает киевлян лишь по дополнительным показателям. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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Кубок Украины Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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