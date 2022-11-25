Уже на 1-й минуте у Картушова был шанс вывести Металлист вперед, но он пробил немного неточно. В середине тайма Юсов, после ошибки защитника, перехватил мяч и пробил из-за пределов штрафной в угол ворот харьковчан – Костик в падении спас. Впоследствии он еще раз проверил кипера хозяев издалека – вратарь Металлиста первый удар отразил, а добивание головой после заброса в штрафную забрал в крепкие объятия на самой линии.

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После перерыва уже Непогодов выручил Черноморец после выстрела Демченко в левый угол. Впоследствии Рязанцев выходил один на один с кипером "моряков", но далеко отпустил мяч и не смог поразить ворота с острого угла. Подлепенец мог забивать головой после навеса со стандарта, но попал в перекладину одесситов. Путря в ответ со штрафного пробил впритирку со стойкой.

Ничья принесла Черноморцу 10 очков и пятнадцатую строчку, Металлист с 16 пунктами девятый.

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