toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Дугласа Косту могут наказать за вызывающее поведение на карантине

11:08 53 Читати українською
Дугласа Косту могут наказать за вызывающее поведение на карантине
Дуглас Коста / Фото из открытых источников

Бразильский полузащитник "Старой синьоры" Дуглас Коста может получить серьезные неприятности за легкомысленное отношение к указаниям клуба.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание со стороны президента туринского клуба Андреа Аньелли, сообщает издание Daily Mail.

Ювентус проверил игроков и персонал на коронавирус – в клубе трое инфицированных

Напомним, Ювентус один из немногих клубов, который позволил своим легионерам переждать вспышку COVID-19 на родине. Игрокам было приказано соблюдать строгий режим самоизоляции, однако Дуглас его нарушил.

"Подставила" экс-звезду донецкого Шахтера его девушка, которая на своей странице в социальной сети Instagram выложила фото совместного отдыха в бассейне. Президент туринцев остался очень недоволен таким поведением 29-летнего футболиста и размышляет над санкциями в отношении своего игрока.

Пандемія зриває 100-мільйонні трансфери – мегаталанти ризикують застрягнути в Бундеслізі

Mô de vida ️

Допис, поширений NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

blog_ava
Франция – Украина: фанам предложили оригинальную альтернативу сорванному матчу
00:45
165
Теги
Ювентус Ювентус Италия коронавирус Дуглас Коста Дуглас Коста
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
37
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук