Дугласа Косту могут наказать за вызывающее поведение на карантине

Бразильский полузащитник "Старой синьоры" Дуглас Коста может получить серьезные неприятности за легкомысленное отношение к указаниям клуба.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии и теперь может понести наказание со стороны президента туринского клуба Андреа Аньелли, сообщает издание Daily Mail.

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Напомним, Ювентус один из немногих клубов, который позволил своим легионерам переждать вспышку COVID-19 на родине. Игрокам было приказано соблюдать строгий режим самоизоляции, однако Дуглас его нарушил.

"Подставила" экс-звезду донецкого Шахтера его девушка, которая на своей странице в социальной сети Instagram выложила фото совместного отдыха в бассейне. Президент туринцев остался очень недоволен таким поведением 29-летнего футболиста и размышляет над санкциями в отношении своего игрока.

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