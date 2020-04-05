toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дуглас сравнил работу Маркевича и Хуанде Рамоса в Днепре – украинская легенда повлиял больше

00:20 4 Читати українською
Дуглас сравнил работу Маркевича и Хуанде Рамоса в Днепре – украинская легенда повлиял больше
Мирон Маркевич / Сайт Днепра

Бывший защитник Днепра Дуглас поделился мыслями о работе под крылом Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича.

"На мой взгляд, когда Рамос только прибыл в команду, он пытался использовать нестандартную для Украины модель игры. Однако не получил ожидаемых результатов. Когда я приехал, он уже изменил модель игры. Основными характеристиками были сильная физическая подготовка и большая скорость в атаке.

Бывший легионер Днепра раскрыл секрет исторического успеха команды Маркевича в Лиге Европы

Маркевич и Рамос – два больших тренера, но с разными методами работы и с разными стилями игры. Хуанде Рамосу нравилась физически сильная команда и скоростные контратаки, а Мирону Маркевичу хотелось иметь больше контроля над игрой, с большим количеством передач, более командной игрой, а также скоростью в атаке. Оба – великие тренеры, с которыми мне посчастливилось работать. Маркевич повлиял на меня больше", – заявил Дуглас в интревью Tribuna.

Напомним, Рамос провел в Днепре четыре года и сумел привести команду к сенсационному "серебру" УПЛ 2013/14. Маркевич за два года дважды брал "бронзу", зато достиг громкого успеха на международной арене – финал Лиги Европы 2015/16.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні

blog_ava
"Хачериди мог играть в любой команде мира": история падения бывшего динамовца, которому прочили большое будущее
4 апреля
804
Теги
Хуанде Рамос Хуанде Рамос Дуглас Дуглас Днепр Днепр Мирон Маркевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
35
мин
Вест Хэм
16:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук