Дуглас сравнил работу Маркевича и Хуанде Рамоса в Днепре – украинская легенда повлиял больше

Бывший защитник Днепра Дуглас поделился мыслями о работе под крылом Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича.

"На мой взгляд, когда Рамос только прибыл в команду, он пытался использовать нестандартную для Украины модель игры. Однако не получил ожидаемых результатов. Когда я приехал, он уже изменил модель игры. Основными характеристиками были сильная физическая подготовка и большая скорость в атаке.

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Маркевич и Рамос – два больших тренера, но с разными методами работы и с разными стилями игры. Хуанде Рамосу нравилась физически сильная команда и скоростные контратаки, а Мирону Маркевичу хотелось иметь больше контроля над игрой, с большим количеством передач, более командной игрой, а также скоростью в атаке. Оба – великие тренеры, с которыми мне посчастливилось работать. Маркевич повлиял на меня больше", – заявил Дуглас в интревью Tribuna.

Напомним, Рамос провел в Днепре четыре года и сумел привести команду к сенсационному "серебру" УПЛ 2013/14. Маркевич за два года дважды брал "бронзу", зато достиг громкого успеха на международной арене – финал Лиги Европы 2015/16.

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