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Дуглас Коста заинтересовал ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити

00:20 12 Читати українською
Дуглас Коста заинтересовал ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити
Дуглас Коста / соцсети

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может перейти в ПСЖ, Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити следующим летом.

Дуглас Коста с большой вероятностью может покинуть туринский Ювентус следующим летом, сообщает goal.com.

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На экс-хавбека Шахтера нацелились ПСЖ и оба манчестерских гранда. Предложение по трансферу может поступить в ближайшие недели. Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола лично хочет видеть бразильца в своем составе.

Коста перешел в Ювентус из Баварии летом 2017 года после того, как потерял место в основе мюнхенцев во времена Карло Анчелотти.

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