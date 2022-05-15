Коста в начале года переехал в МЛС, а сегодня утром забил второй гол за Лос-Анджелес Гэлакси. Бразилец круто пробил под штангу после розыгрыша штрафной.

Дуглас Коста поддержал Украину из-за океана

Гол бывшего вингера Шахтера не спас команду от поражения – Гэлакси пропустили три от Далласа и проиграли, опустившись на 4 место в таблице.