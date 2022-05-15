Дуглас Коста забил красивый гол в МЛС
14:50 - Читати українською
Бывший вингер Шахтера зажигает в США. Второй гол получился эффектным.
Коста в начале года переехал в МЛС, а сегодня утром забил второй гол за Лос-Анджелес Гэлакси. Бразилец круто пробил под штангу после розыгрыша штрафной.
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Гол бывшего вингера Шахтера не спас команду от поражения – Гэлакси пропустили три от Далласа и проиграли, опустившись на 4 место в таблице.
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