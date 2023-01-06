Дуглас Коста в футболке легендарного клуба оставил в дураках соперников: видео роскошного гола
10:42 - Читати українською
Бывший игрок Шахтера Дуглас Коста наслаждается межсезонной паузой в МЛС.
Сезон МЦС завершился для Лос-Анджелес Гэлакси 21 октября. Новая кампания стартует в конце февраля, поэтому у футболистов достаточно времени на отдых.
Дуглас Коста забил красивый гол в МЧС
С пользой для себя его проводит Коста. В соцсетях появилось видео, как 32-летний вингер дважды эффектно обыграл одного и того же визави, а затем пушечным выстрелом прошил сетку ворот. Сделал это Дуглас в футболке легендарного баскетбольного клуба Бостон Селтикс.
За время карьеры Коста успел поиграть в Гремио, Шахтере, Баварии и Ювентусе. Контракт с Лос-Анджелес Гэлакси рассчитан до декабря этого года.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter