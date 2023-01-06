Сезон МЦС завершился для Лос-Анджелес Гэлакси 21 октября. Новая кампания стартует в конце февраля, поэтому у футболистов достаточно времени на отдых.

Дуглас Коста забил красивый гол в МЧС

С пользой для себя его проводит Коста. В соцсетях появилось видео, как 32-летний вингер дважды эффектно обыграл одного и того же визави, а затем пушечным выстрелом прошил сетку ворот. Сделал это Дуглас в футболке легендарного баскетбольного клуба Бостон Селтикс.

За время карьеры Коста успел поиграть в Гремио, Шахтере, Баварии и Ювентусе. Контракт с Лос-Анджелес Гэлакси рассчитан до декабря этого года.