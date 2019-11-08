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Дуглас Коста стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

17:39 5 Читати українською
Дуглас Коста стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Дуглас Коста / Getty images

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста отличился эффектным голом в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Локомотива.

12’ Антон Миранчук
 
Аарон Рэмзи 4’
Дуглас Коста 90+3’
4’ Аарон Рэмзи
12’ Антон Миранчук
90+3’ Дуглас Коста

Пресс-слжуба УЕФА признала забитый мяч экс-полузащитником Шахтера лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

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В голосовании Коста опередил Жоффрея Кондогбия (Валенсия), Алекса Окслейд-Чемберлена (Ливерпуль) и Рахима Стерлинга (Манчестер Сити).

Отметим, что гол бразильца принес Ювентусу победу над московским Локомотивом и досрочно гарантировал путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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