Дуглас Коста стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми усіх клубів УПЛУкраина — 16:00 129
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"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з ЄвропиЛига Европы — 13:30 698
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