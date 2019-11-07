Дуглас Коста разорвал защиту Локомотива – экс-звезда Шахтера претендует на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила четырех претендентов, которые поборются за звание лучшего гола 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список номинантов попали Дуглас Коста (Ювентус против Локомотива), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити против Аталанты), Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль против Генка) и Жоффрей Кондогбия (Валенсия против Лилля).

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Отдельно отметим гол бывшей звезды Шахтера. Коста просто уничтожил защиту Локомотива, дорогой легко разобравшись с семью соперниками. Именно этот мяч принес Ювентусу победу над московской командой.

Напомним, в предыдущем туре победу в номинации добыл форвард Лейпцига Марсель Забитцер, от которого пострадал еще один представитель России в Лиге чемпионов – питерский Зенит.

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