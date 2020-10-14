Новичок Баварии Дуглас Коста не держит зла на бывшего президента мюнхенцев Ули Хенесса, который три года назад назвал вингера "наемником".

"Думаю, я повзрослел в Италии, но мой характер не изменился. С Хьонессом мы пока не говорили, но я не живу прошлым.

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Все, что тогда произошло, уже в прошлом. Эта проблема исчерпана. Тогда в Мюнхене у меня все было хорошо, а сейчас я хочу отдать все свои силы, чтобы помочь команде достичь целей в новом сезоне", – цитирует Косту Kicker.

Напомним, бразилец уже имеет опыт выступлений за мюнхенцев, куда перебрался из донецкого Шахтера в 2015-м. Через два сезона "ротен" сначала отдали вингера в аренду, а потом продали Ювентусу.

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