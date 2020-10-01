Вингер Дуглас Коста еще не сказал своего последнего слова в Ювентусе.

Бразилец отказался переходить в Манчестер Юнайтед, утверждает Сalciomercato.

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"Красные дьяволы" рассматривали Косту как альтернативу Санчо, и даже были готовы начать переговоры с Ювентусом. Впрочем, экс-звезда Шахтера сразу дал понять, что переезд на Олд Траффорд его не интересует. 30-летний вингер хочет остаться в Ювентусе и попытаться доказать свою профпригодность Андреа Пирло.

Отметим, что в прошлом сезоне Коста провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

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