Дуглас Коста оформил возвращение в Баварию
18:23 - Читати українською
Сезон 2020/21 вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста проведет в составе мюнхенской Баварии.
Бразилец вернулся на Альянц-Арену, сообщает официальный сайт клуба.
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Дуглас Коста арендован Баварией на 1 год. Вингер уже имеет опыт выступлений за мюнхенцев, куда перебрался из донецкого Шахтера в 2015-м. Два сезона спустя "ротен" сначала отдали бразильского полузащитника в аренду, а потом продали Ювентусу.
В прошлом сезоне Дуглас Коста провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
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