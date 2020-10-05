Бразилец вернулся на Альянц-Арену, сообщает официальный сайт клуба.

Бавария объявила о переходе Шупо-Мотинга

Дуглас Коста арендован Баварией на 1 год. Вингер уже имеет опыт выступлений за мюнхенцев, куда перебрался из донецкого Шахтера в 2015-м. Два сезона спустя "ротен" сначала отдали бразильского полузащитника в аренду, а потом продали Ювентусу.

В прошлом сезоне Дуглас Коста провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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