Дуглас Коста не смог самоизолироваться – очаровательная возлюбленная экс-звезды Шахтера "разоблачила" игрока

Бразильский хавбек Ювентуса решил спрятаться от коронавируса на родине, но избегать контактов с другими людьми ему не удается.

Ювентус позволил Дугласу Косте покинуть Италию, где свирепствует эпидемия, и отправиться в Бразилию.

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На родине игрока уже ожидала его любимая Наталья Феликс. Судя по фото, которыми делится красавица в Instagram, пара старается не зацикливаться на коронавирусе и счастливо проводит время.

Несмотря на это, Дуглас доказывает, что он является профессионалом и поддерживает форму самостоятельно. Напомним, Ювентус уже подтвердил три случая инфицирования вирусом среди своих игроков – Пауло Дибалы, Блеза Матюйди и Даниэле Ругани.

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