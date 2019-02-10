Дуглас Коста "лайкнул" новость о его возможном переходе в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста поставил "лайк" новости о его возможном трансфере в Манчестер Юнайтед.

Дуглас Коста подогрел слухи о своем возможном переходе в Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

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Экс-хавбек Шахтера "лайкнул" новость в Twitter, в которой его связывают с "красными дьяволами" и говорят о предложении в 60 млн евро.

Сейчас бразилец травмирован, также на этой неделе он попал в ДТП на своем авто.

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