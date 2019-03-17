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Дуглас Коста: Даже не представлял, какой будет раздевалка Ювентуса после перехода Роналду

11:13 136 Читати українською
Дуглас Коста: Даже не представлял, какой будет раздевалка Ювентуса после перехода Роналду
Криштиану Роналду и Дуглас Коста / соцсети

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста рассказал, как прийнял прошлым летом трансфер нападающего Криштиану Роналду из Реала.

"Когда он переходил к нам, я подумал: "Так, к нам присоединился лучший игрок мира, верно?". С его приходом команда добавила во всех аспектах. Его вклад ощутим. Он забивает каждую неделю, привлекает на стадион все больше болельщиков, и мы хотим выиграть что-нибудь, чтобы создать историю вместе с ним.

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Верите или нет, но когда начались разговоры о его трансфере, я даже не представлял, которой теперь будет наша раздевалка. Все мы как партнеры должны ценить друг друга, потому что мы претендуем на место в составе, но Криштиану быстро завоевал расположение каждого.

Он простой трудолюбивый парень, который любит побеждать. Ювентус искал футболиста с таким характером, и он много нам дал", – цитирует Косту Football Italia.

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Италия Дуглас Коста Дуглас Коста Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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