Дуглас Коста близок к возвращению в Баварию – экс-игрок Шахтера станет "жертвой" звездного трансфера туринцев
Последний день трансферного окна в Италии может подарить ряд громких переходов.
Ювентус близок к соглашению с Фиорентиной по Федерико Кьезе, информирует Sky Sport Italy. Трансфер звезды "фиалок" повлияет на судьбу двух других игроков.
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Ювентус отдаст Дугласа Косту в аренду Баварии, за которую бразилец выступал с 2015 по 2017 год. Именно на место экс-лидера Шахтера и должен прийти Кьеза. Туринцы арендуют вингера Фиорентины на два года. За первый год заплатят 8 млн евро, за второй 2 млн, а полноценный выкуп игрока сборной Италии будет стоить еще 40 млн. Впрочем, сначала Кьеза должен подписать новый контракт с "фиалками". Флорентийцы уже нашли усиления и для себя – Хосе Кальехон, который стал свободным агентом после завершения сделки с Наполи.
Напомним, сегодня в большинстве европейских чемпионатов последний день трансферного окна, поэтому клубы должны спешить с завершением трансферов.
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