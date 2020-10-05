Ювентус близок к соглашению с Фиорентиной по Федерико Кьезе, информирует Sky Sport Italy. Трансфер звезды "фиалок" повлияет на судьбу двух других игроков.

Ренн усилился игроками Интера и Ювентуса перед стартом Лиги чемпионов

Ювентус отдаст Дугласа Косту в аренду Баварии, за которую бразилец выступал с 2015 по 2017 год. Именно на место экс-лидера Шахтера и должен прийти Кьеза. Туринцы арендуют вингера Фиорентины на два года. За первый год заплатят 8 млн евро, за второй 2 млн, а полноценный выкуп игрока сборной Италии будет стоить еще 40 млн. Впрочем, сначала Кьеза должен подписать новый контракт с "фиалками". Флорентийцы уже нашли усиления и для себя – Хосе Кальехон, который стал свободным агентом после завершения сделки с Наполи.

Напомним, сегодня в большинстве европейских чемпионатов последний день трансферного окна, поэтому клубы должны спешить с завершением трансферов.

Аталанта выиграла у Кальяри перестрелку с семью голами – Малиновский стал жертвой зрелищности, но доказал свой уровень