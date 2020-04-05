toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дуглас – об адаптации в УПЛ: Первые мои слова на украинском – с*ка, бл*ть

22:03 31 Читати українською
Дуглас – об адаптации в УПЛ: Первые мои слова на украинском – с*ка, бл*ть
Дуглас / Фото ФК Днепр

Бывший защитник Днепра Дуглас рассказал о своем лучшем опыте в УПЛ.

"Сначала было трудно адаптироваться, были большие изменения в таких аспектах, как футбол, культура и обычаи. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы почувствовать себя приспособленным ко всем изменениям, которые произошли в жизни.

Дуглас: Днепр должен мне зарплату за шесть месяцев – я не рассчитываю получить эти деньги

Когда я приехал, общался только с Матеусом и Жулиано. Поскольку я не говорил на русском и украинском, мне было трудно общаться с другими ребятами. Но когда я начал учить некоторые слова, я смог общаться с большинством игроков. Первые слова, которые я выучил: "С*ка, бл*ть".

Мне здесь очень понравилось жить, у меня были прекрасные условия. Днепр был тихим городом, мне нравилось гулять по набережной. Украинцы всегда относились ко мне очень хорошо и вежливо. Мне понравились люди и то, как они меня приняли. Провести несколько лет в Украине было замечательным опытом", – цитирует Дугласа tribuna.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с 2013 по 2016 годы, после чего разорвал контракт и присоединился к Сан-Паулу.

"Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви

blog_ava
УЕФА заплатил кругленькую сумму отступных за увольнение Григория Суркиса
18:05
483
Теги
Дуглас Дуглас Днепр Днепр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
1
мин
Брешия
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук