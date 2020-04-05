Дуглас – об адаптации в УПЛ: Первые мои слова на украинском – с*ка, бл*ть

Бывший защитник Днепра Дуглас рассказал о своем лучшем опыте в УПЛ.

"Сначала было трудно адаптироваться, были большие изменения в таких аспектах, как футбол, культура и обычаи. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы почувствовать себя приспособленным ко всем изменениям, которые произошли в жизни.

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Когда я приехал, общался только с Матеусом и Жулиано. Поскольку я не говорил на русском и украинском, мне было трудно общаться с другими ребятами. Но когда я начал учить некоторые слова, я смог общаться с большинством игроков. Первые слова, которые я выучил: "С*ка, бл*ть".

Мне здесь очень понравилось жить, у меня были прекрасные условия. Днепр был тихим городом, мне нравилось гулять по набережной. Украинцы всегда относились ко мне очень хорошо и вежливо. Мне понравились люди и то, как они меня приняли. Провести несколько лет в Украине было замечательным опытом", – цитирует Дугласа tribuna.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с 2013 по 2016 годы, после чего разорвал контракт и присоединился к Сан-Паулу.

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