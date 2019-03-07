Дуэлунд: У Динамо большая история в Европе, но мы хотим написать новую главу

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Мы не боимся Челси, но, конечно, уважаем. У Динамо есть уверенность в себе – тут отличная культура топ-клуба, а также менталитет победителей. У Динамо большая история в Европе, но мы хотим написать новую главу. Наше лучшее оружие против Челси – командная работа.

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Когда я играл за Мидтьюлланд, мы обыгрывали дома Манчестер Юнайтед в Лиге Европы. Динамо находится на более высоком уровне, чем тот, к которому я привык в Дании. Поэтому от моего нового клуба у меня много ожиданий и надежд.

Я упорно трудился, чтобы вернуться к матчам с Челси. Второй матч с ними – моя реальная цель. У меня был двойной перелом лодыжки, который я получил в матче Лиги Европы в декабре. Но реабилитация была фантастической, поэтому я вернулся на месяц раньше, чем ожидалось изначально.

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Я тренируюсь с командой с прошлой недели, поэтому близок к возвращению на поле. У меня огромная мотивация, чтобы вернуться на поле в матче с Челси", – сказал Дуэлунд goal.com.