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Дуелунд прокомментировал свое возвращение на поле после тяжелой травмы

11 мая 16:04 88 Читати українською
Дуелунд прокомментировал свое возвращение на поле после тяжелой травмы
Миккел Дуелунд / ФК Динамо Киев

Хавбек Динамо Миккел Дуелунд поделился впечатлениями от возвращения на поле после длительной паузы.

"Первый матч для меня за 5 месяцев! Очень счастлив", – написал Дуелунд в своем Instagram.

Дуэлунд вернулся после травмы на поле и помог Динамо U-21 разгромить Зарю U-21

Напомним, датчанин последний раз появлялся на поле в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца (0:1), тогда и получил тяжелую травму.

Сегодня, 11 мая, Динамо в рамках 28 тура УПЛ дома будет принимать луганскую Зарю. Начало в 17:00.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

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