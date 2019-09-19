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Дуэлунд оценил амбиции Динамо в Лиге Европы

16:19 67 Читати українською
Дуэлунд оценил амбиции Динамо в Лиге Европы
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд оценил группу киевского клуба в Лиге Европы.

 

"Очень интересные будут игры. Что касается Копенгагена, то забавно играть против команды из твоей страны. Да и Мальме расположен недалеко от Дании. У нас хорошие соперники, мы должны выходить с первого места в группе и побеждать в каждой игре. Последние результаты Динамо не радуют, поэтому мы должны собраться и показать свой максимум.

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Нас ожидают игры против сильных команд. Шведские, датские, швейцарские клубы демонстрируют хорошие результаты и мы должны тщательно готовиться к каждому матчу. Нас ждет длинная дистанция в турнире, поэтому мы максимально сконцентрированы", – сказал Дуэлунд в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, матч Лиги Европы между Динамо и Мальме состоится сегодня в 19:55 по киевскому времени.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Мальме Лига Европы Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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