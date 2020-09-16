Дуэлунд может покинуть Динамо – клуб Морозюка готовит конкретное предложение, – СМИ
17:21 - Читати українською
Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд может присоединиться к турецкому Ризеспору, за который выступает Николай Морозюк.
Трансфер Дуэлунда уже согласован с наставником Ризеспор Степаном Томасом, утверждает Taka Gazete.
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Турецкий клуб уже готовит предложение Динамо по датскому хавбеку. По информации издания, Ризеспор предложит киевлянам 2 млн евро за Дуэлунда.
К слову, Миккель в текущем сезоне не попадает в основной состав киевлян – в его активе лишь 7 сыгранных минут в УПЛ.
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