Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд может присоединиться к турецкому Ризеспору, за который выступает Николай Морозюк.

Трансфер Дуэлунда уже согласован с наставником Ризеспор Степаном Томасом, утверждает Taka Gazete.

Жерсон Родригес может перейти в турецкий клуб, – СМИ

Турецкий клуб уже готовит предложение Динамо по датскому хавбеку. По информации издания, Ризеспор предложит киевлянам 2 млн евро за Дуэлунда.

К слову, Миккель в текущем сезоне не попадает в основной состав киевлян – в его активе лишь 7 сыгранных минут в УПЛ.

Динамо – АЗ: Алкмаар попался в сети Луческу – Шапаренко и Жерсон завели, героизм принес битву за ЛЧ с экс-динамовцами