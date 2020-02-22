Дуелунд: Я жил в аду в течение года

Полузащитник Динамо Миккел Дуелунд рассказал о реабилитации после травмы и подготовке ко второй части сезона в УПЛ.

"Я жил в аду в течение года, но теперь я на другой стороне. И это потрясающе. Я никогда не был в такой хорошей форме, а моя нога готова на все 100%. Будто бы у меня новая лодыжка! Я могу пнуть ею все, что хочу и могу делать все, что хочу на поле.

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У меня была замечательная предсезонка с Динамо. Удалось потренироваться до самого конца, хорошо провести спарринги и забить несколько голов.

Обязан ли я чем-то Динамо из-за своей травмы? Нет, я ничего не должен, ведь я ненамеренно сломал лодыжку. Но я определенно чувствую давление, ведь нужно доказать, что я стою потраченных на меня денег. Моя зарплата в Динамо? Я не хочу говорить суммы, но это правда, что я получаю в Киеве больше, чем получают игроки в датской Суперлиге. Поэтому мне нужно компенсировать это своей хорошей игрой.

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Мы должны добывать результаты и завоевывать титулы. Но можно понять фанатов, когда дела идут плохо, как было после нашего катастрофического выступления в Лиге Европы в этом сезоне. Мы не понимали этого, ведь играли против не самых топовых команд, хотя считали себя клубом уровня Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Так что наше выступление было плохим.

Здесь много давления на игроков – все абсолютно на другом уровне, чем в датской Суперлиге. Идет внешнее давление от болельщиков и СМИ, а также, конечно, внутреннее от клуба и президента. Динамо – это клуб, с которым нужно выигрывать титулы, но в этом сезоне мы завоевали лишь один трофей – Суперкубок", – рассказал Дуелунд в интервью датскому порталу bt.dk.

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