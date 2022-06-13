Бразилия, 11 тур

Коритиба – Палмейрас – 0:2

Голы: Дуду, 23, Рони, 63

Палмейрас был настроен вернуть себе первое место в турнирной таблице, которое временно занимал Коринтианс. Коритиба, еще неделю назад находившаяся среди лидеров, не смогла этому помешать. Ее безвыигрышная серия теперь насчитывает три матча.

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Первый и, как оказалось позже, победный гол в свой актив записал Дуду. Бывший игрок киевского Динамо мощным ударом из-за пределов штрафной завершил классную комбинацию после розыгрыша стандарта. Во втором тайма точку поставил Рони, точно завершив контратаку.