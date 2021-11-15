Бразилия, 32 тур

Флуминенсе – Палмейрас – 2:1

Голы: Яго, 47, 89 – Дуду, 28

Удаления: Дуду, 90+4, Дейверсон, 90+7 (оба – Палмейрас)

Палмейрас неожиданно уступил середняку ​​чемпионата, хотя именно гости открыли счет. Сделал это бывший игрок Динамо Дуду, забивший роскошным ударом из-за пределов штрафной. Однако во втором тайме хозяева сумели забить дважды.

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В компенсированное время Палмейрас значительно усложнил себе задачу спасти хоть ничью, ведь сразу два игрока были удалены, получив вторые желтые карточки. Среди них у Дуду. К слову, этот бразилец играл за Динамо с 2011-го по 2015-й годы, проведя 32 матча, в которых отличился 4-мя голами и 5-мя ассистами.