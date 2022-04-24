Бразилия, 3 тур

Палмейрас – Коринтианс – 3:0

Голы: Гомес, 15, Рони, 19, Дуду, 71

Коринтианс, за который выступают бывшие игроки Шахтера Майкон и Жуниор Мораес, идеально начал чемпионат, но уже первая потеря очков получилась болезненной. Постарался Палмейрас, для которого победа стала дебютной.

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В первом тайме хозяева продемонстрировали отличную игру на стандартах. Вейга записал в свой актив два ассиста после подач с угла поля. Разгром во второй половине оформил эк-форвард Динамо Дуду, качнув оппонента и классно закрутив мяч под дальнюю штангу.