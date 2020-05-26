Дудек: Шевченко понадобилось два года, чтобы набраться смелости спросить о моем сейве в стамбульском финале

Бывший голкипер Ливерпуля Ежи Дудек вспомнил финал Лиги чемпионов-2005, в котором мерсисайдцы сумели обыграть Милан, проигрывая после первого тайма 0:3.

"Андрею Шевченко понадобилось два года, чтобы набраться смелости и спросить меня о том сейве. Мы были в Кардиффе, работая вместе в рамках совместной заявки Польши и Украины на проведение Евро-2012. Мы достаточно хорошо ладили во время той кампании и в тот день Шева, наконец, задал мне вопрос: "Черт побери, Ежи, ты можешь сказать мне сейчас, как ты сделал тот сейв в дополнительное время?" Я улыбнулся ему: "Не волнуйся, друг. У тебя были твои пять минут славы против Ювентуса в 2003 году, а у меня – свои пять минут в Стамбуле".

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Честно говоря, не могу объяснить, как я сделал тот сейв. Это одна из тех вещей, которые занимают доли секунды. Вы просто полагаетесь на инстинкты, рефлексы и, конечно, немного удачи. Знаете, длительное время после финала я думал, что первый удар нанес Томассон. Я знал, что в штрафной было два миланских игрока, но после этого у меня было просто белое пятно в памяти.

Когда я просмотрел тот финал, я увидел, что Шева пробивал первый раз, а потом успел на отскок. Я думаю, что именно это дало мне шанс сделать сейв. Он приложил все усилия, чтобы успеть на отскок, а я смог просто встать на пути", – цитирует Дудека Goal.com.

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