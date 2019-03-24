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Дудек обыгрался мячом с парнем на инвалидной коляске и растрогал Энфилд – видео дня

18:32 77 Читати українською
Дудек обыгрался мячом с парнем на инвалидной коляске и растрогал Энфилд – видео дня
Ежи Дудек отличился трогательным поступком / Фотоколлаж FOX Sport

В товарищеском матче легенд Ливерпуля и Милана случился очень трогательный случай.

23 марта Ливерпуль и Милан встретились между собой в матче легенд, который завершился победой мерсисайдцев 3:2.

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Во время поединка польский вратарь Ливерпуля Ежи Дудек подошел к трибунам, чтобы забрать мяч и ввести его в игру. 46-летний ветеран решил порадовать местного болельщика, отдав мяч парню на инвалидной коляске. Юный поклонник Ливерпуля бросил мяч, а легендарный поляк совершил показательный сейв, получив аплодисменты Энфилда в свой адрес.

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Теги
Видеоновости Милан Милан Товарищеские матчи Ежи Дудек Ежи Дудек Ливерпуль Ливерпуль
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