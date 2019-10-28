Дубли Икарди и Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 4:0

ПСЖ разбил Марсель в центральном матче 11 тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Марсель.

Чемпионат Франции, 11 тур

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

ПСЖ еще в первом тайме уничтожил Марсель. Уже на 10-й минуте Икарди открыл счет в матче, а чуть позже оформил дубль. После него за дело взялся Мбаппе – француз также оформил дубль до перерыва.

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Таким образом, ПСЖ набрал 27 очков и уверенно лидирует в чемпионате Франции, Марсель с 16 пунктами остался на 7 позиции.