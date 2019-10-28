Дубли Икарди и Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 4:0

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Динамо – Карпаты: Шабанов преподносит дары, вратарь Шахтера компенсирует потерю очков, судейский скандал и чуть мистикиУкраина — 27 окт 2558
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