Милан разгромил Кротоне в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Дубли Ибрагимовича и Ребича в видеообзоре сокрушительной победы Милана над Кротоне

Результат матча первой и последней команды чемпионата никого не удивил. Выдающимся этот поединок делает дубль Ибрагимовича, для которого эти голы стали 500-м и 501-м в карьере. Еще два мяча добавил Ребич, а Чалханоглу отметил свое возвращение на поле после коронавируса двумя результативными передачами.

Милан разгромил Кротоне и вернул лидерство в Серии А благодаря дублю Ибрагимовича и Ребича

Подопечные Стефано Пиоли продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. Сейчас Милан на два очка опережает Интер. Кротоне остается последним.