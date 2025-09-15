Барселона уничтожила Валенсию в матче 4-го тура Ла Лиги (6:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Впервые в XXI веке два игрока Барселоны (Рафинья и Роберт Левандовски) оформили дубль, выйдя на замену. Бразилец появился на поле сразу после перерыва вместо Руни Байдаржи, а поляк заменил Феррана Торреса на 68-й минуте.

Барселона забила 6 голов Валенсии – Левандовски и Фермин оформили дубль, Рафинья забил дважды несмотря на наказание Флика

В конце концов Рафиньи понадобилось 21 минута, чтобы дважды расписаться в воротах Хулена Агирресабалы, а Левандовски – 18 минут.

Также своим дублем в этой встрече отметился Фермин Лопес – он забил в каждом из таймов.