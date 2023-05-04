Интер разгромил Верону на выезде со счётом 6:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Интер разбил Верону на её поле, и это домашнее поражение стало для Эллас самым крупным в клубной истории. Как информирует Opta, прежде Верона никогда не пропускала более пяти мячей в домашней встрече.

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Неувядаемый Эдин Джеко оформил в этой встрече свой третий дубль в этом розыгрыше Серии А. Последний раз боснийский бомбардир забивал по два мяча минимум в трёх матчах чемпионата в сезоне 2017/18, когда выступал за Рому. Видимо, Лаутаро Мартинес был прав, когда утверждал, что под конец сезона Интер набрал оптимальную форму.

К слову, сам аргентинец отметился в этой встрече дублем и голевой передачей.