Чемпионат Венгрии, 31 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:2

Голы: Николич, 81 – Зубков, 34, 53

Перед поединком Петряк и компания устроили команде Реброва чемпионский коридор с аплодисментами. На поле же началось шоу другого украинца – Александра Зубкова.

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Вингер Ференцвароша открыл счет на 34 минуте, удачно запрессинговав голкипера соперника. Тот слишком долго возился с мячом и позволил Александру закатить мяч в ворота. После перерыва чемпион удвоил преимущество – Зубков оформил дубль с передачи Исаеля. Николич смог отквитать один мяч, но не более.

Ференцварош увеличил отрыв от Академии Пушкаша до впечатляющих 17 очков. Фехервар сохраняет третье место, опережая Пакш на три очка.

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