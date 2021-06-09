Сборная Франции в контрольном поединке перед чемпионатом Европы разгромила команду Болгарии. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Повели в счете чемпионы мира на 29-й минуте. Гости заблокировали прострел Мбаппе, но мяч роскошным ударом через себя в падении поймал Антуан Гризманн, с лета отправивший мяч в сетку.

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Еще дважды "трехцветные" забили под занавес поединка усилиями Оливье Жиру. Сначала форвард Челси на ближней штанге замкнул прострел Павара. А потом реализовал момент после передачи Бен-Йеддера.

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