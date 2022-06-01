Дубль защитника за 3 минуты и триумф сына Зидана – видео голов и обзор финала Евро-2022 U-17
Франция обыграла Нидерланды и стала чемпионом Европы U-17. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Евро-2022 U-17, финал.
Франция – Нидерланды – 2:1
Голы: Кюмбеди, 57, 59 – Слори, 48
Первый тайм завершился без голов, а сразу после перерыва нидерландцы открыли счет – Слори принял мяч и перебросил кипера.
Франция стала чемпионом Евро-2022 U-17 – защитник оформил камбек в финале, первый трофей сына Зидана
Героем Франции стал защитник Кюмбеди, оформивший дубль за 3 минуты. Сначала он сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в ближний угол, а через несколько мгновений сыграл на добивании.
На последних минутах игры появился Эльяс Зидан – 16-летний сын Зинедина Зидана. Для левого защитника это первый трофей в карьере – Франция U-17 удержала победу и стала чемпионом Европы-2022.