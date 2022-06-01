Евро-2022 U-17, финал.

Франция – Нидерланды – 2:1

Голы: Кюмбеди, 57, 59 – Слори, 48

Первый тайм завершился без голов, а сразу после перерыва нидерландцы открыли счет – Слори принял мяч и перебросил кипера.

Франция стала чемпионом Евро-2022 U-17 – защитник оформил камбек в финале, первый трофей сына Зидана

Героем Франции стал защитник Кюмбеди, оформивший дубль за 3 минуты. Сначала он сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в ближний угол, а через несколько мгновений сыграл на добивании.

На последних минутах игры появился Эльяс Зидан – 16-летний сын Зинедина Зидана. Для левого защитника это первый трофей в карьере – Франция U-17 удержала победу и стала чемпионом Европы-2022.