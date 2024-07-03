"Я не могу не ставить Гюлера в состав, он делает разницу", – отмечал перед игрой с Австрией главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла. В матче 1/8 финала маску героя надел другой футболист – благодаря своему дублю разницу сделал центральный защитник Мерих Демираль.

Турция дублем неожиданного героя выбила Австрию с Евро – стандарты решили все

Игрок Аль-Ахли дважды успешно сходил в чужую штрафную площадь на стандарты – и дважды забил. Он стал лишь вторым игроком сборной Турции, который сумел забить на чемпионатах Европы дважды в одном матче. Ранее подобное удавалось только Нихату Кахвечи на Евро-2008. Также Демираль стал первым защитником, который оформил дубль в матчах плей-офф крупных турниров после игрока сборной Франции Лилиана Тюрама (в ворота сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-1998). В случае со вторым голом Демиралю ассистировал одноклубник Андрея Лунина по Реалу Арда Гюлер – Монтелла оказался прав.

Австрийцы смогли ответить лишь точным ударом Михаэля Грегорича.