Ювентус и Боруссия устроили перестрелку в Турине на стадионе Альянц (4:4). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Матч между Ювентусом и Боруссией Д стал лишь вторым в истории Лиги чемпионов УЕФА, в котором во вторых таймах было забито восемь голов. Впервые это случилось в матче Бавария – Динамо (Загреб) в сентябре 2024 года. Мюнхенцы тогда победили со счетом 9:2, и гол Рафаэла Геррейро на 33-й минуте стал единственным, который был забит в первом тайме.

Ювентус ушел от поражения в триллере с Боруссией Д – 8 голов в тайме Лиги чемпионов

В Турине отличились семь игроков: Влахович, выйдя на замену, оформил дубль. Кроме него за Юве забили Йилдиз и Келли. В составе Боруссии Д отличились Адейеми, Нмеча, Коуту и Бенсебаини (с пенальти).